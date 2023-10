Bitcoin versus „Krypto“: Ein Missverständnis

Bitcoin ist zurück. Vorige Woche ist der Preis der größten Kryptowährung um fast ein Fünftel gestiegen. Für ein Bitcoin musste man zeitweise fast 35.000 Dollar hinlegen, doppelt so viel wie vor einem Jahr. Und nicht nur das: Auch innerhalb des Kryptosektors hat Bitcoin seine Dominanz zurückerobert: Mehr als 53 Prozent des Gesamtmarkts entfielen laut Coinmarketcap.com zuletzt auf Bitcoin.

Hinter Ethereum, dessen Netzwerk auch dezentral verwaltet wird, steht eine Stiftung, ebenso wie hinter Ripple, dem fünftgrößten Krypto-Asset. Ein Ripple-Mitgründer, Chris Larsen, war es auch, der eine Kampagne von Greenpeace USA mitfinanziert hat, die Bitcoin ebenfalls seinen hohen Stromverbrauch vorwirft. Das ärgert Bitcoin-Maximalisten. So nennen sich Menschen, die Bitcoin als die einzige echte Kryptowährung ansehen.

Ethereum ist leichter angreifbar als Bitcoin – nicht nur technisch, sondern vor allem politisch: Ein Gründer oder eine Stiftung sind zentrale Ansprechpartner, auf die man Einfluss nehmen kann, oder es zumindest versuchen. Die Regeln, wie man neue Ether erhält, sind schon oft abgeändert worden – und das kann wieder passieren. headtopics.com

21Shares, ein Anbieter von Krypto-Wertpapieren, hat einen Marktbericht („State of Crypto“) veröffentlicht. Darin versucht man zu klassifizieren: Bitcoin sei die „internationale Absicherung gegen Vermögensenteignung und Gegenparteirisiko“. Mit Stablecoins (dazu zählen Tether und USDC) kann man „nahezu sofortige und grenzüberschreitende Zahlungen mit digitalen Dollars“ durchführen.

