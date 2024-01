Bitcoin-Preis fällt nach ETF-Zulassung

Der Bitcoin-Preis ist nach der ETF-Zulassung gefallen. Das ist auch Umschichtungen aus dem frisch in einen ETF umgewandelten Grayscale Bitcoin Trust geschuldet. Viele hatten sich von der Einführung der Bitcoin-ETFs (Fonds) in den USA einen Preisanstieg erwartet, da ja nun viel frisches Geld in den Markt fließen würde. Tatsächlich stieg Bitcoin in den Tagen vor der offiziellen Zulassung stark an, rutschte aber danach deutlich ab. Am Freitagnachmittag kostete ein Bitcoin 41.300 Dollar.

Das ist um 97 Prozent höher als vor einem Jahr, aber um drei Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Seit 11. Jänner, dem Tag nach der ETF-Zulassung durch die US-Börsenaufsicht, hat der Preis um 15 Prozent nachgegeben. Den Bitcoin-Experten und Sachbuchautor Marc Friedrich („Die größte Revolution aller Zeiten“) wundert das nicht. Er habe bereits mit einem „Sell the news“-Event gerechnet, also dass der Preis nachgeben werde, wenn die lang erwartete ETF-Zulassung endlich erfolgen würde. Der Preis sei an einem wichtigen charttechnischen Widerstand abgeprallt und könne nun auf 35.000 Dollar falle





