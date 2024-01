Bitcoin: Eine neue Entwicklung könnte die Kryptowährung wieder voranbringen

Nach 15 Jahren hat sich Bitcoin noch immer nicht als digitales Zahlungsmittel in der breiten Masse etabliert. Heuer könnte die Kryptowährung nach zwei Krisenjahren allerdings wieder an Bedeutung gewinnen. Betrug, massive Preisschwankungen und Intransparenz: Keine Währung hat in den vergangenen zehn Jahren so viel Aufsehen erregt und polarisiert wie Bitcoin.

Und während das digitale Zahlungsmittel in der jüngeren Vergangenheit wegen Korruption für Schlagzeilen gesorgt hat, treibt jetzt eine neue Entwicklung den Markt wieder voran.Doch was ist Bitcoin eigentlich? Vereinfacht gesagt ist Bitcoin ein virtuelles Zahlungsmittel, das auf der sogenannten Blockchain-Technologie, einer Verschlüsselungsmethode, basiert. Die Kryptowährung ging 2009 an den Start, ihre Entwickler:innen sind bis heute nicht bekannt. Eine der Gründungsideen war es, ein dezentrales Zahlungssystem, das von Banken und traditionellem Geld unabhängig ist, zu schaffen. In der Praxis hat sich Bitcoin aber eher als Spekulationsmittel oder Anlageform etablier





WienerZeitung » / 🏆 19. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FPÖ-Neujahrstreffen:Kickl: „Ich habe eine so lange Fahndungsliste: Nehammer, Edtstadler, Rauch“Rund 2500 Gäste der Freiheitlichen erlebten in der Steiermark-Halle in Premstätten den erwartbar angriffigen Herbert Kickl und die Abrechnung mit dem „Swinger-Klub der Machthungrigen“.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Achwegle: 'Es hatte jeder eine Freude daran und innerhalb von einem Tag zerstört man das'Die Anrainer sind entsetzt über die Zerstörung des beliebten Achwegles, das von einem syrischen Flüchtling liebevoll gestaltet wurde. In monatelanger Handarbeit hatte Zaher das Wegle ausgebaut.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Wem nützt eine Senkung der Lohnnebenkosten?Die Debatte um die Lohnnebenkosten ist eine Jahrzehnte alte Fehde zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Die Wirtschaft klagt über hohe Arbeitskosten und magere Löhne für die Beschäftigten, die Gewerkschaften sehen den Sozialstaat gefährdet.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Israel tritt in eine neue Phase im Krieg gegen die Hamas einIsrael tritt im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas nach deren Überfall am 7. Oktober in eine neue Phase ein. Verteidigungsminister Joav Galant bestätigt die geänderte militärische Taktik und eröffnet die Debatte über die Strategie für den „Tag danach“.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

„Eine lachhafte Summe“:14.250 Euro für 582 Tage in U-Haft: Für Freigesprochenen zu wenigGroße Kritik gibt es an der Haftentschädigung für einen 64-Jährigen. Für mehr als ein Jahr Haft erhielt er 14.250 Euro.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Tiroler Industrieller spendet eine Million Euro an die ÖVPEin bekannter Tiroler Industrieller hat 2017 rund eine Million Euro an die ÖVP gespendet. Es besteht der Verdacht, dass die ÖVP sich später mit einem Aufsichtsratsposten revanchiert hat.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »