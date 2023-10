Bist du bereit für das Jubiläumskonzert der Buffalo Bells?

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Mit einem Mix aus Rock'n'Roll á la Elvis Presley, Outlaw Country á la Johnny Cash und einer Prise Udo rocken die Buffalo Bells am 11. November ihr 10-Jahres-Jubiläum. m 11. November findet die 10-Jahres-Jubiläumsshow der Buffalo Bells im Pfarrsaal St. Stephan in der Kirchenstraße 16 in Amstetten statt. Einlass ist ab 19 Uhr bei 15 Euro Eintritt. Für das Konzert - heuer das letzte, wo die Büffel bellen - gibt es Karten nur bei Abendkasse.

Die Show bietet viele Überraschungen: viele einzigartige Gäste, wie der Supportact Fabian Brunner alias Hoizkopf, der mit seinen Dialekt-Texten ganz nach einer Zeile seines Songtextes"Jeder Ton greit ma eine, durch Mark und Boa, direkt in d’Sö“ in den großen Traditionen des Austropop bewegt. Aber auch die tschechische Band Reverend Killjoy werden auf der Bühne stehen. headtopics.com

„Bei uns ist es immer vor allem darum gegangen, dass es Spaß macht, und zwar den Musikern auf der Bühne und dem Publikum vor der Bühne“, erzählt Frontmann Roman Hinterberger. Jetzt blickt die Amstettner Band auf die letzten 10 Jahre zurück und dass natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich bin unheimlich stolz, Teil dieser Band sein zu dürfen.

