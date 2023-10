Bisamberg darf sich auf „Peters Schmankerl“ freuen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Durststrecke ist zu Ende. Rechtzeitig zu Beginn des Schlossadvents, genau am 2. Dezember, öffnet der „Schlosswirt“ unter dem neuen Namen „Peters Schmankerl, Wirtshaus und Bierkeller“ seine Pforten.

Bevor der neue Pächter, Peter Brazda, seine ersten Gäste willkommen heißen kann, sind noch einige kleinere Arbeiten wie die Neugestaltung der Terrasse und die Restaurierung der Fenster zu erledigen. 130.000 Euro wurden dafür vom Gemeinderat bewilligt.

Der Gemeindechef streute dem 26-jährigen Jungunternehmer bereits im Vorfeld Rosen: „Er hat uns mit seinem Konzept voll und ganz überzeugt und wir sind sicher, dass dadurch die ganze Gemeinde profitieren wird.“ Und Brazda bestätigt das: „Mein Ziel ist es, das Gebäude als Dorfgasthaus und als Ort der Gemütlichkeit zu etablieren, sozusagen wie eine Art Omas Wohnzimmer.“ headtopics.com

Während sich die Renovierungsarbeiten dem Ende zuneigen, hat er schon ganz konkrete Pläne zur dekorativen Aufwertung, etwa mit Bildern, die Jagdszenen zeigen, oder auch was den Tischschmuck betrifft. Auf der Speisekarte werden sich fast ausschließlich Produkte aus der näheren Umgebung wiederfinden. Verträge mit Lieferanten aus der Region hat er bereits geschlossen. Die regionale und saisonale österreichische Küche stehen dabei im Vordergrund - also eher Schnitzel als Schneckenherz auf Blattspinat.Neben der Schlossveranstaltungshalle soll sich ein Bierkeller mit urigem Ambiente als Treffpunkt für Jung und Alt etablieren.

Sein theoretisches Wissen holte sich der Jungunternehmer an der HTL Hollabrunn im Bereich Lebensmitteltechnik, seine Praxis in Form einer Lehre als Koch im Gasthaus Steinacker in Harmannsdorf. „Schließlich kam der Punkt, an dem ich mich selbstständig machen wollte. Da kam der ehemalige Schlosswirt gerade zur richtigen Zeit“, freut er sich schon auf den Eröffnungstag. headtopics.com

