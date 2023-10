Biologische Pflege von Parks und Grünflächen in Niederösterreich

Niederösterreich verfolgt ein großes Ziel: Alle Parks und öffentlichen Grünflächen sollen biologisch gepflegt werden. Dafür benötigt es Fachkräfte in den Gemeinden. Die Absolventinnen und Absolventen des „Natur im Garten“-Lehrgangs „Ökologische Grünraumpflege“ verfügen über eine theoretische und praktische Ausbildung zur naturnahen Pflege von Grünräumen.

Der nächste Lehrgang startet am 19. März 2024. Anmeldungen können bis 15. Februar per Telefon unter der Nummer +43 (0)2742/74333 oder per Mail

