'Bin bisschen Matsch': Lugner wurde in Wien operiert

Doch sein Weg führte ihn nicht nachhause, sondern zu seinem praktischen Arzt. Die Lungenentzündung, die ihn schon vor Wochen ans Bett fesselte, hat ihn noch immer im Griff."Ich bin seit der Lungenentzündung ein bisschen Matsch.""Mein Arzt meint, dass ich mich jetzt erholen muss." Also schaltet der umtriebige Baumeister einen Gang runter:"Bis 1. November gebe ich Ruhe. Ich bleibe jetzt zuhause, aber es ist alles in Ordnung", gibt er Entwarnung.

Moderatorin Lola Weippert nahm sich eine Social-Media-Auszeit, mit diesem Bild meldet sie sich jetzt zurück.Instagram/billkaulitzChristina Aguilera ist mal wieder"dirrty". Halbnackt verkündet sie den Kartenverkauf für ihre"intime und verführerische" Vegas-Show.Auch Arnie hat den"Yearbook"-Trend auf Social Media probiert und sich mit KI zu einem 90er-Teenie verwandelt.Auf Social Media wandert aktuell ein Foto einer ungeschminkten Madonna herum.

Wie viele Nachtschichten Rebel Wilson wohl schon geschoben hat, bevor dieses Bild entstanden ist? Sie kündigt jedenfalls ein großes Projekt für das kommende Jahr an.Gold Marie? Nein, nur Nicky Hilton, wie sie sich auf die New York Fashion Week vorbereitet.Gott sei Dank handelt es sich bei diesem Foto von Model Irina Shayk nur um Make-up und keine echten Verletzungen.Chris Hemsworth würde zu gerne auch eine Runde auf dem Rücken seines Bartagames drehen. headtopics.com

Die Efron-Brüder Zac und Dylan zeigen wo sie vermutlich die meiste Zeit verbringen – im Fitnessstudio.Mit ihren Followern teilt Leni Klum alles – auch ihre Unterwäsche-Tipps.Instagram/carmengeiss"New hair, new me" – scheint Lizzos Devise zu sein.Claudia Schiffer feiert ihren 53. Geburtstag mit einem besonderen Gast – einem Schmetterling auf ihrer Hand.Irina Shayk achtet im Urlaub offensichtlich darauf, dass sie keine Abdrücke von ihrem Bikinioberteil bekommt.

'Mir geht's richtig schlecht' – Lugner muss ins SpitalRichard Lugner muss am Montag ins Krankenhaus. Nach dem Todesdrama um seinen 'Käfer' Sonja sagt er 'Heute': 'Es geht mir nicht gut.' Weiterlesen ⮕

Darum wollte Cathy die Scheidung von Richard LugnerWährend sich Richard Lugners Ex-Frau Cathy, im 'Forsthaus Rampensau' zum Affen macht, verrät sie gegenüber 'Promiflash', warum ihre Ehe scheiterte. Weiterlesen ⮕

Richard Lugner nach Tod von früherer Partnerin Schönanger angeschlagenDie aktuelle Situation setzt Lugner zu - schon 'über hundert Leuten' habe er nach dem Tod Schönangers auf Nachrichten antworten müssen. Weiterlesen ⮕

Wien: Ausgedehnter Fassadenbrand durch brennende Müllbehälter an Mehrfamilienhaus in OttakringWIEN, 16. BEZIRK: Ein ausgedehnter Fassadenbrand eines Mehrparteienwohnhauses in Wien - Ottakring wurde in der Nacht auf den 29. Oktober 2023 von Feuerwehrleuten mit zwei Löschleitungen bekämpft. Weiterlesen ⮕

Spaziergänger in Wien fand Brandbombe aus zweitem WeltkriegBei dem Gegenstand handelt es sich vermutlich um eine Stabbrandbombe aus dem 2. Weltkrieg. Weiterlesen ⮕

Festnahmen in Wien und Niederösterreich :Falsche „Polizisten“ schlugen am Nationalfeiertag in Graz zuFestnahmen im Juni in der Steiermark führten zu weiteren Tätern. Ein Betrugsfall am Nationalfeiertag in Graz ist noch ungeklärt. Weiterlesen ⮕