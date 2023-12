Bildungssystem in Österreich: Durchschnittliche Ergebnisse und Reformbedarf

Auf meinem Nachtkasten liegt seit zwei Jahren ein Buchrücken mit der Überschrift „Jedes Kind ist einzigartig“. Es ist ein Erziehungsbestseller des Schweizers Remo Largo. Gleich darunter liegt das Buch „Weltklasse“ von Andreas Schleicher, Statistiker und Bildungsforscher bei der OECD und Initiator der PISA-Studie. Er hat vor mehr als 20 Jahren Österreich in den PISA-Schock versetzt.

Es wurde bekannt, dass die österreichischen Lese- und Mathematikleistungen im internationalen Vergleich nur mittelmäßig sind und die Leistungsschere zwischen Arbeiter- und Akademikerkinder bei uns besonders groß ist. Österreich leistet sich das zweitteuerste Schulsystem Europas. Die Ergebnisse bei internationalen Erhebungen wie der Lesestudie PIRLS oder aktuell PISA sind seit Jahren durchschnittlich. Nicht schlecht genug, dass Eltern für Schulreformen auf die Barrikaden gehen, und nicht gut genug für Jubelpressemeldungen vom Ministerbüro am Minoritenplat





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Österreich tritt „Sky Shield" bei und investiert Milliarden in die LuftraumsicherungAusgerechnet das Land, das lange die Neutralität als Schutzschild vor sich trug, will Milliarden in die Luftraumsicherung investieren. Österreich tritt „Sky Shield' bei. Nur die FPÖ hält es für ein NATO-Projekt. Von IrisBonavida.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das sind die 10 günstigsten Skigebiete in ÖsterreichSkifahren wird von Jahr zu Jahr teurer. Doch es gibt noch Regionen, wo der Wintersport im Vergleich relativ günstig betrieben werden kann.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Abtreten! Die Hercules ist reif für die PensionEin Brand an Bord, dann Feuer im Frachtraum kurz vor dem Abflug nach Israel. Nur zwei von vielen Pannen, die klar aufzeigen, dass unsere „Air Force ...

Herkunft: krone_at - 🏆 12. / 53 Weiterlesen »