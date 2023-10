Bildungsdirektion soll Hotline-Name abgekupfert haben

Diesmal klärt Niki Glattauer auf, wie der Amtsschimmel im Schulwesen wiehert, und warum das Plagiat für eine Hotline (k)eine"heiße" Aktion ist.Unfassbar, wie in Österreichs Schulapparat Dilettantismus und Bürokratie regieren! Heute zwei Beispiele: Dieser Tage haben Schulen in Wien von ihrer Bildungsdirektion die Hotline, und zwar … hm. Auf der Karte steht von 07.30 bis 13.00 Uhr, im Begleitschreiben 09.00 bis 13.00. Gut, Schwamm drüber...

Es sei denn, es würden a) 2,40 Euro bezahlt sowie b) - und jetzt kommt's - folgende Regelungen strikt eingehalten werden (wieher, wieher!)"Die Konsumation muss vorab bei der Behörde angemeldet und der aufgelaufene Betrag gesammelt überwiesen werden. Zudem ist eine Excel-Liste beizufügen, in der alle Einnahmen für die Reste sorgfältig aufgelistet sind."

Eine Lehrerin, die nicht weiß, ob sie darüber lachen oder weinen soll, erzählt mir:"Oft springen wir in der Mittagsaufsicht für Kollegen ein, die supplieren oder krank sind. Da hast du Nachmittagsunterricht bis 17 Uhr. Sieben Kinder sind krank, vier haben ihre eigenen Weckerln mit. Ein Dutzend Menüs sind also übrig. Doch als ich eines nehmen will, verweigert es mir die MA56-Frau: ICH STÜNDE NICHT AUF DER LISTE. 'Sie können mich dazuschreiben. headtopics.com

