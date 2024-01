Bierpartei will bei Nationalratswahl antreten

Dominik Wlazny, der Chef der Bierpartei, hat am Donnerstag angekündigt, mit seiner Partei bei der Nationalratswahl im Herbst antreten zu wollen. Die Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik rechnet ihm durchaus Chancen für den Einzug aus. Die Bierpartei und vor allem Wlazny selbst würden besonders von der „günstigen Gemengelage“ der Innenpolitik profitieren. Die größten Herausforderungen sieht Praprotnik vor allem außerhalb Wiens.

„Die Bierpartei ist unabhängig, unverbraucht, frei von Eigeninteresse“, sagte Wlazny bei seiner Ankündigung für die Kandidatur am Donnerstag. Vor allem das Etablieren einer Marke, die sich als „frische Kraft“ inszeniert, könnte ihm im Gegensatz zu anderen bereits etablierten Politikerinnen und Politikern sowie Parteien nützen, wie Praprotnik gegenüber ORF.at meint





ORF und die Nationalratswahl: Der ORF steht vor einer entscheidenden Phase, da das Ergebnis der Nationalratswahl sein Schicksal bestimmen wird.

Kogler für Nationalratswahl Ende September: Die Grünen gehen trotz Gerüchten, dass Teile der ÖVP früher wählen wollen, nach wie vor davon aus, dass die Nationalratswahl im Herbst stattfindet: 'Es wäre gut, wenn die Nationalratswahl Ende September diesen Jahres stattfindet', sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im APA-Interview.

Niederösterreich: Vorbereitungen für Gemeinderatswahlen 2025 laufen bereits: Wer in den Rathäusern und Amtsstuben - wie hier in Gänserndorf - künftig das Sagen haben soll, entscheiden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher 2025. In allen Orten - außer den drei Statutarstädten St. Pölten, Krems und Waidhofen/Ybbs - werden in rund einem Jahr neue Gemeinderäte gewählt. Als wahrscheinlich gilt ein Termin Ende Jänner 2025. Die Weichen werden dafür schon jetzt gestellt. Die nächsten Monate werden zum Dauer-Wahlkampf. Während zurzeit alle Augen auf die heuer anstehende EU-Wahl sowie die Nationalratswahl gerichtet sind, laufen im Hintergrund in den Gemeinden bereits die Vorbereitungen für 2025. Dann entscheiden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nämlich wieder, wer die Zukunft ihres Heimatorts gestalten soll

ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger über die ORF-Gebühr und die Zukunft des Qualitätsjournalismus: Im NÖN-Gespräch erklärt ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger, warum die Einführung der ORF-Gebühr notwendig war und wie die Regierung ihren Beitrag zur Medienvielfalt leisten will. Außerdem spricht er über die erfolgreiche Zukunft des Qualitätsjournalismus.

Die EU und die Auflösung der Nationalstaaten: Der Autor und Essayist Robert Menasse hält die Auflösung der Nationalstaaten für unausweichlich und die EU für ein avantgardistisches Projekt, dem leider nur eine Katastrophe weiterhelfen kann.

Finanzminister Brunner unterstützt Bundeskanzler Nehammer zu 100 Prozent: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) unterstützt Bundeskanzler Karl Nehammer zu 100 Prozent und sieht sich nicht als möglicher Spitzenkandidat für die Nationalratswahl.

