Biden fordert 'Pause' im Krieg zwischen Hamas und Israel

US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas für eine"Pause" ausgesprochen, damit die"Gefangenen" den Gazastreifen verlassen können."Ich denke, wir brauchen eine Pause. Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, damit die Gefangenen rauskommen", sagte Biden am Mittwoch, nachdem er bei einer Veranstaltung auf das Thema angesprochen worden war.

"Eine humanitäre Feuerpause ist längst überfällig", sagte auch UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini am Mittwoch nach seinem ersten Besuch im Gazastreifen seit Kriegsbeginn. Und auch das UNO-Menschenrechtsbüro kritisierte die israelischen Angriffe auf Flüchtlingslager im Gazastreifen am Mittwoch scharf."Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und des Ausmaßes der Zerstörung (...

Israelische Streitkräfte erklärten am Mittwoch, sie hätten bei ihrem zweiten Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia innerhalb von zwei Tagen einen weiteren Hamas-Kommandanten getötet. Kampfjets hätten einen Kommando- und Kontrollkomplex der Hamas in Jabalia"auf der Grundlage präziser Geheimdienstinformationen" angegriffen und den Leiter der Panzerabwehrraketeneinheit der islamistischen Gruppe, Muhammad Asar, getötet. headtopics.com

Bei den Angriffen sollen laut Angaben des von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza 195 Menschen getötet und 777 verletzt worden sein. 120 Personen würden noch unter den Trümmern vermisst. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Am Mittwoch hat Ägypten erstmals den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten für Menschen geöffnet. Es ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Grenzübergang zum Gazastreifen. Mehr als 400 Menschen haben den Gazastreifen bisher verlassen können, darunter auch 31 Österreicher. headtopics.com

Botschafter Israels und Palästinas diskutieren über den Krieg mit HamasDie Botschafter Israels und Palästinas, David Roet und Salah Abdel-Shafi, loten in getrennten Interviews aus, wohin der Krieg mit Hamas führen kann. Sowie: Friedensaktivist Noy Katsman, dessen Bruder Hayim beim Pogrom des 7. Oktober ermordet wurde. Weiterlesen ⮕

Krieg gegen Hamas – setzt Israel nun Schaum-Bomben ein?Unter dem Gazastreifen erstrecken sich rund 500 Kilometer Tunnel. Für den unterirdischen Krieg könnte auch eine chemische Waffe zum Einsatz kommen. Weiterlesen ⮕

Wer kämpft in diesem Krieg?Unter den – mindestens – 310 israelischen Soldaten, die in diesem Krieg gegen die Hamas bereits starben, sind viele Söhne aus der liberalen Mittelschicht, die diesen Krieg überhaupt nicht wollten. Wer nicht in diesem Krieg kämpft, sind die ultrareligiösen Juden. Weiterlesen ⮕

Die Waffen von Hamas, Islamischem Jihad und HisbollahIsrael bombardiert den Gazastreifen intensiv, doch auch Beschuss auf Israel reißt nicht ab. Hamas und Hisbollah verfügen über ein großes Arsenal verschiedener Raketen. Manche selbst gebaut, doch... Weiterlesen ⮕

Hamas: Eine der reichsten extremistischen Gruppen der WeltDie Hamas, eine extremistische Gruppe, die angeblich jährliche Einnahmen von über 500 Millionen Dollar erzielt, wird zu den fünf reichsten Extremistengruppen der Welt gezählt. Sie erhält Zuwendungen von befreundeten Nationen wie dem Iran und Ländern am persischen Golf sowie Spenden von Palästinensern im Ausland. Die Hamas profitiert auch von Zahlungen von NGOs und aus Europa, die eigentlich für das Volk bestimmt sind. Korruption ist weit verbreitet und die Führer der Hamas leben in luxuriösen Villen und essen in den teuersten Restaurants. Weiterlesen ⮕

Hamas spricht von intensiven Bodenkämpfen mit israelischen TruppenIsraelische Truppen rücken im Norden des Gazastreifens weiter vor. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es erneut zu Kämpfen zwischen israelischen Truppen und der Schiiten-Miliz... Weiterlesen ⮕