ie 6C des BG/BRG Stockerau gewinnt den ersten Platz beim Citizen Science Award. Die Klasse hat besonders engagiert beim Projekt „ABC der Dialekte“ mitgeforscht und wurde daher von Bildungsminister Martin Polaschek und OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice mit dem 1.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet.

Das Bildungsministerium und die Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD) verliehen Science Awards an Schulen aus ganz Österreich: In Niederösterreich gewann das Gymnasium in Stockerau neben der NMS in Schwechat. Die Schüler arbeiteten an Forschungsprojekten mit.

Wie entsteht ein Dialektwörterbuch? Die Stockerauer Schüler fanden Antworten auf diese Frage - vor über 600 anwesenden Personen beim 2. Young-Science-Kongress am Montag. Andere setzten sich mit Werbung in Instagram-Posts auseinander. Die Veranstaltung fand heuer erstmals in Kooperation von OeAD und dem Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg statt. headtopics.com

Höhepunkte waren die Verleihungen der Citizen Science Awards und des Young Science Inspiration Award durch Bundesminister Martin Polaschek (BMBWF) und OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice. Die Schüler Samuel Stockhammer und Niklas Jesenko nahmen stellvertretend für die Stockerauer Klasse mit Pädagogin Cornelia Sommer-Hubatschke bei der Preisverleihung teil.

„Es ist ermutigend zu sehen, mit welch großem Enthusiasmus hier Schüler sowie Bürger unterschiedlichen Alters und mit den verschiedensten gesellschaftlichen Hintergründen mitforschen und aktiv an wissenschaftlichen Prozessen mitwirken“, freute sich Polaschek, als Minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung zuständig. Durch diese aktive Einbindung werde Wissenschaft „greifbar und begreifbar“, sagte er. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Faktencheck:Trotz Tickets kein Platz im Bus: Welche Rechte haben Passagiere?Auf der ÖBB-Intercitybus-Verbindung Klagenfurt-Wolfsberg-Graz werden Passagiere trotz Reservierung oft auf den nächsten Bus verwiesen. AK-Konsumentenschützer erklärt die Rechtslage. Weiterlesen ⮕

Van der Bellen in TV-Ansprache: 'Hass hat hier keinen Platz'Die Politiker aller Parteien mahnte Van der Bellen, auf Populismus zu verzichten - und er erinnert an die historische Verpflichtung Österreichs. Weiterlesen ⮕

Schöner Biergarten in Wien mit Platz für Hochzeitsfeiern und FirmenfeiernIn Wien gibt es einen der schönsten Biergärten mit insgesamt 400 Plätzen. Der Biergarten bietet einen überdachten Innenhof für 20 Personen, eine Veranda für 60 Personen und einen traumhaften Kastaniengarten für 240 Personen. Es gibt auch ein Behinderten-WC. Weiterlesen ⮕

Van der Bellen:„Antisemitismus hat in Österreich keinen Platz“Der barbarische Überfall der Hamas auf Zivilisten in Israel erinnere an die dunkelsten Phasen der österreichischen Geschichte, sagt Van der Bellen in seiner TV-Ansprache. Weiterlesen ⮕

Silber für die Hagenthaler SportschützenDie St. Andrä-Wörderner Schützen errangen bei den Bezirksmeisterschaften Platz zwei. Weiterlesen ⮕

Mit der Stockerauer Au auf TuchfühlungUnterschiedliche Vereine und Unternehmen tragen zur Pflege der Stockerau Au bei. Beim Stockerauer Autag hatten die Bürger und Gäste Zeit, diesen besonderen Lebensraum bei einem Herbstspaziergang kennen zu lernen. Weiterlesen ⮕