bfallriesen Brantner und Saubermacher ritterten in nie dagewesenem Wettbewerb um Entsorgungshoheit im Bezirk. Wer holt in welchen Gemeinden des Bezirks Krems den Müll ab? Zur Klärung dieser Frage entbrannte in den vergangenen Monaten ein in dieser Form einmaliger Wettbewerb, dessen skurriller Höhepunkt sogar das Landesverwaltungsgericht beschäftigte.

Ausgangspunkt des Kräftemessens zwischen den Entsorgungsunternehmen Brantner und Saubermacher war eine europaweite Ausschreibung für die Müll-Haussammlung in den Jahren 2024 bis 2029. Der Gemeinderverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz (GV) hatte aus wirtschaftlichen Überlegungen erstmals zu diesem verschärften Wettbewerb eingeladen. headtopics.com

Einen bewussten Griff in die Trickkiste für die Vorherrschaft im Bezirk dementiert Saubermacher. Es sei nach einer regionalen Kooperation mit einer Partnerfirma für einen passenden Lkw-Standplatz gesucht worden, um unnötige Kilometer für die Bürger und die vielfach in der Nähe wohnenden Mitarbeiter zu sparen. „Leider gab es bei der rechtlichen Beurteilung über unterschiedliche Auffassungen seitens Saubermacher und dem GV Krems“, teilt Saubermacher mit.

Insgesamt verändert sich in elf Gemeinden des Bezirks mit 2024 die Zuständigkeit des Entsorgungsunternehmens. Der GV startet demnächst mit einer Informationskampagne.

