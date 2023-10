Bewohner aus brennender Wohnung gerettet

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettung in Erpersdorf (Tulln): Im zweiten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses brach am Freitag in der Nacht ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte meldete eine Person, dass das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht worden sei.Trotzdem schickte der Einsatzleiter der Feuerwehr einen Atemschutztrupp mit einer Löschleitung in die betroffene, stark verrauchte Wohnung vor.

Nach den Nachlöscharbeiten konnte noch vor Mitternacht Brandaus gegeben werden. Die Polizei übernahm unterdessen die Ermittlungen nach der Brandursache. Bis Samstagnachmittag gab es zur Ursache laut Ermittlern noch keine Hinweise.

