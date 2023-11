Bewaffneter Mann festgenommen, nachdem er mit Auto auf Flughafen-Vorfeld gerast war

Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war, sei festgenommen worden, erklärte die Polizei. Der Tat vorausgegangen war laut Polizei wohl ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Der Flughafen war seit Samstagabend geschlossen, Dutzende Flüge in Hamburg wurden gestrichen - auch von und nach Österreich. (APA)

HEUTE_AT: Geiselnahme am Flughafen beendet – Mann festgenommenMehr als 18 Stunden dauerte der Polizeieinsatz. Nun konnte der bewaffnete Mann festgenommen werden. Das Kind konnte befreit werden, heißt es.

HEUTE_AT: Neue Regel in der Formel 1: Stoppen auf der Fast Lane der Boxenausfahrt verbotenErst vor dem Rennwochenende von Brasilien wurde in der Motorsport-"Königsklasse" eine neue Regel eingeführt. Rennleiter Niels Wittich stellte klar, dass neben dem Langsamfahren auch das Stoppen eines Autos auf der sogenannten Fast Lane der Boxenausfahrt, also der rechten Seite, verboten ist. Zuletzt ist es immer wieder zu Diskussionen gekommen, weil Formel-1-Piloten ihre Boliden in der Boxenausfahrt verlangsamten oder stoppten, um so Abstand zum Vordermann zu lassen.Diese Regel wurde nun Mercedes-Pilot George Russell, der ursprünglich Sechster war, sowie den Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly auf den Rängen zwölf und 13 zum Verhängnis. Alle drei Piloten wurde eine Strafversetzung um zwei Plätze aufgebrummt.

