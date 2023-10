Betrunkener schlug Ehefrau und drohte mit dem Umbringen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:in betrunkener Wiener hat in der Nacht auf Sonntag in seiner Wohnung in Simmering seine 40-jährige Ehefrau geschlagen und mit dem Umbringen bedroht.

Gegen den 42-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Erst Freitagabend attackierte ein 39-Jähriger seine Ex-Freundin in Liesing mit einem Messer. Der Mann passte die Gleichaltrige auf der Straße ab und stach zu. Die 39-Jährige erlitt mehrere Schnitt- und Stichwunden im Rücken und an der Schulter. Erst als eine zufällig vorbeikommende Passantin die Polizei verständigte, ließ der Tatverdächtige von der Frau ab und flüchtete.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555,und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133) headtopics.com

19-Jähriger fliegt erst aus Disko und bricht dann in ein Geschäft einIn der Nacht auf Sonntag brach ein 19-Jähriger in Dornbirn in ein Geschäft ein, nachdem er zuvor aus einer Diskothek geflogen war. Weiterlesen ⮕

Einst ein Fixstern an der B 17, heute ein echter SchandfleckVor Jahren war die ehemalige „Konrath-Tankstelle“ ein Fixpunkt an der B 17 zwischen Neunkirchen und Wiener Neustadt, bekannt für ihren günstigen Treibstoff. Heute gleicht die längst verkaufte und aufgelassene Tankstelle eher einem Lost Place und ist zu einem Schandfleck geworden. Das liegt aber primär an einem juristischen Problem. Weiterlesen ⮕

Einbrecher stieg in Wohnung in Innsbruck ein und stahl Schmuck und MünzenEin Unbekannter brach am Donnerstag in ein Mehrparteienhaus in Innsbruck ein. Er öffnete die gekippte Balkontüre der Halbgeschosswohnung und stieg ein. Weiterlesen ⮕

Mann bedroht Ehefrau mit LangwaffeEin 39-jähriger Mann hat seine Ehefrau in Bad Ischl geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus und konnte den Mann nach mehreren Stunden festnehmen. Weiterlesen ⮕

Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in WienEin Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. Weiterlesen ⮕

Jobangebote auf der Burgruine Aggstein und in der Stadt MelkAuf der Burgruine Aggstein wird ein Burgfräulein oder ein Knappen gesucht. Die Stadt Melk sucht ein Christkind für den Melker Advent. Weiterlesen ⮕