Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am Nationalfeiertag erreichte die Polizei gegen 16 Uhr eine Anzeige: Ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer sei im Raum Kapfenberg unterwegs und habe bereits einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei den 35-Jährigen stehend antreffen. Als man diesen allerdings kontrollieren wollte, fuhr der Mann wieder los.

