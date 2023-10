Betrügerischer Anruf in Waidhofen: Frau um 27.000 Euro betrogen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Auf einen betrügerischen Anruf fiel eine Frau im Waidhofner Ortsteil Zell am Dienstag der Vorwoche herein. Ein unbekannter Täter rief die Frau am Festnetztelefon an und gab sich als Polizist aus.

Als die Frau anmerkte, dass sie keine Tochter, sondern nur einen Sohn habe, schwenkte der Anrufer auf einen Sohn um. Der Anrufer erkundigte sich, wie viel Geld und Wertgegenstände zu Hause seien, und man einigte sich darauf, dass 27.000 Euro übergeben werden sollen.

Die Geldübergabe fand dann in Folge wortlos auf der Schmiedestraße statt. Am darauf folgenden Tag erstattete der Ehemann des Opfers schließlich Anzeige bei der Polizei Waidhofen.

