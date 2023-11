Betrüger machen in Wiener Nobelbezirken Jagd auf Opfer

In Wiener Nobelbezirken machen Betrüger auf offener Straße Jagd auf Opfer. Mit einer erfundenen Geschichte drehen sie ihnen Schrott um teures Geld an.In Währing und Döbling, 18. und 19. Wiener Gemeindebezirk, ist es in den letzten Wochen zu mehreren Betrugsfällen gekommen. Die Polizei warnt nun eindringlich vor der Masche der Abzocker. Diese sprechen ältere Personen auf der Straße an und fragen erst meist nach dem Weg zum Flughafen.

Wer auf das Gespräch einsteigt, wird schnell um den Finger gewickelt. Die Betrüger klagen dann in Folge, dass sie teures Geschirr im Auto hätten. Weil sie dieses aber nicht mit in das Flugzeug nehmen könnten, würden sie dieses nun günstig verkaufen wollen. Das vermeintliche Schnäppchen ist allerdings ein Reinleger. Oftmals kaufen die älteren Personen das Geschirr um einen Preis, der den Wert der Gegenstände weit übersteig





