Betrug mit Kryptowährung in Tirol: 32-Jähriger um vierstelligen Betrag gebracht

Im August und September wurde ein 32-Jähriger von Betrügern in eine kostspielige Falle gelockt.

Dem Mann wurde durch Investitionen in Kryptowährungen eine sechsstellige Gewinnsumme versprochen. Erst bei der geforderten 10-prozentigen Anzahlung der Gewinnsumme wurde der 32-Jährige hellhörig und erstattete Anzeige bei der Innsbrucker Polizei.

