Betreiber versucht mit juristischem Kniff Pokerturniere anzubieten

Mit einem juristischen Kniff versuchte ein Betreiber der Landespolizeidirektion vorzugaukeln, er habe das Recht, Pokerturniere anzubieten. Nun schaltete sich das Finanzministerium ein und beendete das gezinkte Spiel.Stellen Sie sich vor, ein Bankräuber würde der Polizei ein Mail schicken, in dem steht: „Mir ist es künftig erlaubt, eine Bank auszurauben.

“bei der Landespolizeidirektion Wien Mitte Oktober gefühlt haben, als dort eine bemerkenswerte Nachricht einging: Ein Pokercasino-Betreiber ohne Konzession ließ der Polizei über seinen Anwalt ausrichten, dass er berechtigt sei, „imDer Betreiber – ein Oberösterreicher mit Lokalen in mehreren Bundesländern, darunter in Wien – ist Wiederholungstäter: Mit Ende 2019 lief die Übergangsfrist für Pokercasinos aus, seither fällt Texas Hold‘em unter das Glücksspielmonopol. Das heißt: Nur Casinos mit einer Konzession des Finanzministeriums dürfen Pokerspiele anbieten. Das trifft nur auf die Spielbanken der Casinos Austria z





