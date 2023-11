Betreiber stellt klar: Zukunft von Mostviertler Schienenradl gesichert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

nabhängig von den Entwicklungen bei der Nostalgiebahn ist der Fortbestand des Mostviertler Schienenradls in Lunz am See gesichert. „Aufgrund der aktuellen Berichterstattung über die Nostalgiebahn Ötscherland-Express glauben viele Leute, dass auch das Mostviertler Schienenradl von einer Schließung bedroht ist, dem ist aber nicht so“, will Johannes Eßmeister klarstellen. Im Gegenteil, in der bereits vierten Saison auf der ehemaligen Ybbstalbahnstrecke zwischen Lunz am See und Klein Großau konnte mit über 2.000 Gästen 2023 ein Zuwachs von 50 % gegenüber dem Vorjahr erreicht werden.

Interessant ist, dass über 40 Prozent der Kunden aus Oberösterreich kommen – auch die ausländischen Gäste machen mit 12 Prozent bereits einen erheblichen Anteil aus. Unabhängig von den Entwicklungen bei der Nostalgiebahn ist der Fortbestand des Mostviertler Schienenradls gesichert. Durch den Verkauf des Bahnhofs musste jedoch ein neuer Standort für den Startbahnhof gesucht werden. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Lunz am See wird derzeit die Übersiedelung zum rund 100 Meter Richtung Göstling im Bereich der neuen Kläranlage gelegenen Standort umgesetzt. headtopics.com

Im November werden dann noch zusätzlich sechs sanierungsbedürftige Bahnübersetzungen auf der Strecke instand gesetzt, indem die alten Holzbohlen durch Asphalt ersetzt werden. Johannes Eßmeister betont: „Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit der Marktgemeinde Lunz eine zukunftsträchtige Lösung gefunden haben und freuen uns auf die Saison 2024“

Audi e-tron: Die Business-Zukunft ist elektrischDie vollelektrische Firmenauto-Zukunft bei Porsche Wien wird jetzt noch attraktiver: Mit den beiden Modellen Audi Q4 e-tron business und Audi Q8 e-tron business – sowie deren Sportback-Varianten. Weiterlesen ⮕

Studenten sollen Konzept für Zukunft der Volksschule erarbeitenDie Volksschule Preinsbacher Straße hat Sanierungsbedarf. Die Stadt sucht dabei die Zusammenarbeit mit der New Design Universität St. Pölten. Die Privatuni hat sich bei der Neugestaltung von öffentlichen Räumen und Schulen im Rahmen von Studienprojekten bereits einen guten Namen gemacht. Weiterlesen ⮕

Die Zukunft der Mobilität: Gedrosseltes Tempo in JapanDie Automobilproduktion und Zulassungszahlen in Japan sind rückläufig, hauptsächlich aufgrund der Altersstruktur der Gesellschaft und des mangelnden Interesses junger Autokäufer. Zudem haben die Hersteller Schwierigkeiten im Bereich der E-Mobilität. Weiterlesen ⮕

Toyota und die vollelektrische ZukunftMit zwei interessanten Premieren gibt Toyota auf der Japan Mobility Show 2023 (in Tokio, bis 5. November) einen Ausblick auf die Mobilität der Zukunft. Weiterlesen ⮕

Mazda präsentiert den Iconic SP: Ein Sportwagen der ZukunftDer Mazda Iconic SP ist ein Konzeptauto, das einen Zwei-Scheiben-Wankelmotor mit einem Elektromotor kombiniert. Das Fahrzeug bietet Fahrspaß, einen tiefen Schwerpunkt und eine exzellente Straßenlage. Der Wankelmotor kann mit alternativen e-Fuels oder Wasserstoff betrieben werden und der Elektroantrieb kann mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen geladen werden, um den Sportwagen praktisch CO2-neutral zu fahren. Weiterlesen ⮕

Umweltingenieure* haben ZukunftBereits zum vierten Mal in Serie holten die Schüler*innen der HLUW Yspertal den Sieg bei Jugend-Innovativ in der Kategorie Science nach Niederösterreich ins Yspertal. Neben dem bewährten Ausbildungszweig „Umwelt und Wirtschaft“ bildet man sehr erfolgreich auch Wasser- und Kommunalwirtschaftler*innen mit Maturaabschluss, eben Umweltingenieure* aus. Weiterlesen ⮕