Bestattungstrends im Bezirk Gänserndorf

ie NÖN wirft einen Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen und Trends rund um das Thema Bestattung im Bezirk Gänserndorf. Allerheiligen, der Gedenktag an die Heiligen der christlichen Kirche, geht auf das vierte Jahrhundert zurück und wurde ursprünglich am Freitag nach Ostern gefeiert. Papst Gregor IV. legte 835 Allerheiligen für die gesamte Westkirche auf den 1. November fest. Seit Ende des 10. Jahrhunderts wird, ausgehend von der Benediktinerabtei Cluny, am 2. November mit Allerseelen zusätzlich ein Gedenktag aller Verstorbenen abgehalten.

Die Gräber werden mit Winterblumen, Kränzen oder Gestecken geschmückt, Kerzen werden entzündet. Noch immer sind Erdgräber vorherrschend, wenn auch sehr viele Friedhöfe schon über Urnenwände verfügen und damit dem Trend zu Kremierung folgen. Die Bestattungs- und Gedenkkultur ist dennoch dem Wandel der Zeit unterworfen. Die NÖN sprach darüber mit Stefan Redlich von Bestattung Redlich in Gänserndorf.

„Die Covid-19-Pandemie hat der Kremierung einen zusätzlichen Aufschub gebracht. Der Anteil der Feuerbestattungen liegt bei rund 30 Prozent im Bezirk“, berichtet Stefan Redlich, Geschäftsführer von Bestattung Redlich.

Gerade im ersten Corona-Jahr war die Anzahl der Trauernden stark beschränkt, sodass sich viele dafür entschieden haben, eine Kremierung vornehmen zu lassen und die eigentliche Bestattung zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten. „Es ist vermutlich auch der Trend zu mehr Individualismus bei den Bestattungen. Mit einer Urne gibt es mehr Möglichkeiten“, so Redlich weiter. Dennoch: Das Gesetz setzt hier Grenzen.

