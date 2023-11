Bestattungsmöglichkeiten und -wünsche in Waidhofen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ahlreiche Rituale und Brauchtümer können den Umgang mit dem Tod erleichtern und den Hinterbliebenen helfen, Abschied von einem geliebten Menschen zu nehmen und den Schmerz zu verarbeiten. Früher liefen Bestattungen meist nach einem Schema ab. Das hat sich seit einigen Jahren geändert - auch aufgrund der gesetzlichen Vorschriften. Naturbestattungen, Urnenbeisetzungen auf eigenem Grund oder die Aufbewahrung zu Hause sind nun möglich und werden durchaus gewünscht. Bei einigen Varianten sind Auflagen vorgesehen.

Die Anfragen nach Feuerbestattungen und private Urnenaufbewahrung hat bei der Städtischen Bestattung Waidhofen in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Barbara Hofstätter von der Stadtgemeinde Waidhofen dazu: „Das wichtigste Anliegen der Hinterbliebenen ist, dass ihre Lieben würdevoll verabschiedet und beerdigt werden und dass möglichst viele Wege von der Bestattung übernommen und erledigt werden. headtopics.com

Die Kosten sind ein nicht unwesentlicher Faktor. Hofstätter erklärt: „Die Kosten für ein Begräbnis sind individuell sehr unterschiedlich, da sie von mehreren Faktoren abhängen: Art der Bestattung (Erd- oder Feuerbestattung), Wertigkeit des Sarges bzw. der Urne, Umfang der Drucksorten, Gestaltung der Feierlichkeiten (Musik, Leichenschmaus), etc.

Die Bestattung Köck & Köck GmbH gibt es seit 14 Jahren und es werden alle gesetzlich zulässigen Bestattungsarten angeboten. Geschäftsführer Roland Köck: „In den letzten Jahren nehmen wir vermehrt den Wunsch nach einer Naturbestattung war. Das beruht auf einem gesellschaftlichen Wandel – hin zu Natur und Nachhaltigkeit. headtopics.com

