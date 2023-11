Bestattungen: Wunsch nach Individualität dominiert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

eben den klassischen Bestattungsarten Erd- und Feuerbestattung steigt Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen. „Vor allem Menschen, die sehr viel Zeit in der Natur verbringen, äußern oftmals den Wunsch, dort auch ihre letzte Ruhestätte zu finden. So gibt es bereits einige Möglichkeiten, diesem Wunsch nachzukommen. Und für Menschen, die zu Lebzeiten eine besondere Verbundenheit zum Meer oder zu Gewässern hatten, bieten wir nach der Kremation die Möglichkeit einer feierlichen Bestattung vom Schiff aus an.

Die Bestattung & Trauerhilfe Beer hat hierfür in Neuhofen/Ybbs einen Ort der Ruhe geschaffen „der Friedbaum. Die Friedbaumanlage umfasst insgesamt sieben Alleebäume, wo biologisch abbaubaren Urnen beigesetzt werden können.„Einerseits ist diese Friedbaumanlage eine preiswerte Alternative zur konventionellen Bestattungsform und andererseits wird die Grabpflege und der Erhalt des Beisetzungsortes von der Firma Beer übernommen. headtopics.com

Auch im Friedhof Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth häufen sich die Anfragen nach Baumbestattungen. „Wir haben diese Bestattungsform im vorderen Bereich des Friedhofgeländes in Ulmerfeld für das kommende Jahr vorgesehen“, berichtet Ortsvorsteher Anton Geister.Allerheiligen hat in Österreich noch immer einen hohen Stellenwert. „Die Gräber werden vor und nach Allerheiligen mit Verzierungen und Blumenschmuck dekoriert.

