Bestattungen in Klosterneuburg: Trend zur Einäscherung

Letztes Jahr im Herbst wurde die Urnenwiese am Kritzendorfer Pfarrfriedhof gesegnet. Auf der naturnah gestalteten Fläche werden die Urnen in einem vorgegebenen Raster versenkt, aber nicht extra dort markiert. Dazu dient eine Granitplatte an der Andachtsstelle.„In der heutigen Zeit zeichnet sich ein deutlicher Trend zur Feuerbestattung ab“, bestätigt auch Daniela Fuchs, vom Bestattungsunternehmen Fuchs am Klosterneuburger Stadtplatz.

Vor der eigentlichen Kremation besteht die Möglichkeit, eine persönliche Verabschiedung zu gestalten. „Dies kann mit dem Sarg des Verstorbenen geschehen und bietet den Hinterbliebenen die Gelegenheit, in einer für sie angemessenen Umgebung Abschied zu nehmen. Die Gestaltung dieses Moments obliegt vollständig den Wünschen der Trauerfamilie, sei es in einer Kapelle, einer Verabschiedungshalle am Friedhof oder im Krematorium“, so Fuchs weiter. headtopics.com

Nach der Einäscherung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, um die Asche des Verstorbenen auf eine respektvolle Weise zu bestatten. Einige Familien entscheiden sich dafür, die Urne mit nach Hause zu nehmen. Diese kann entweder im Garten beigesetzt oder in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich im Haus aufgestellt werden. Hierbei ist jedoch ein Antrag bei der örtlichen Gemeinde erforderlich.

Eine weitere Möglichkeit ist die Beisetzung der Urne in einem bestehenden Grab auf einem Friedhof. So kann die Erinnerung an den Verstorbenen in der Nähe von anderen geliebten Menschen gewahrt werden.

