lexander Travnik leitet seit 2018 das stadteigene Bestattungsinstitut. Bei einem NÖN-Lokalaugenschein erzählt er über das neue Büro, persönliche Betreuung, Trends und die schönen Seiten seines Berufes.

Das neue Büro wird am 6. November mit einem Tag der offenen Tür offiziell eröffnet. Derzeit wird noch umgezogen.Gerade finden die letzten Vorbereitungen für eine Beerdigung statt, sein Kollege Andreas Müller ist schon am Friedhof. Aktuell beschäftigt die städtische Bestattung nur die beiden als fixe Angestellte. Vier Sargträger werden sporadisch eingesetzt. Zur Not können auch Arbeiter des Wirtschaftshofs einspringen.

Der Individualismus macht auch bei Särgen und Urnen keinen Halt. „Es gibt Rapid- oder Feuerwehrsärge und auch Überurnen können personalisiert werden. Zum Beispiel gibt es auch Särge und Überurnen, die von Kindern im Vorhinein bemalt werden können“, erklärt Travnik. Dies sei eine Methode der Trauerarbeit mit Kindern, auf welche sich Travnik einschulen lassen hat. Kinder bei Beerdigungen zu Hause zu lassen, würde er nicht empfehlen. headtopics.com

An den Särgen im Nebenraum hängen keine Preisschilder. Die Preisspanne in diesem Raum bewegt sich zwischen 1.000 und 1.800 Euro, was für Qualitätsstücke ein faires Angebot sei.Als Bestatter zu arbeiten ist laut Travnik eine Berufung, bei der man vor allem sozial veranlagt sein muss. Er selbst ist seit vielen Jahren für die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Mit dem neuen Bestattungsfahrzeug kann man nun zwei Särge transportieren. Auch sonst glänzt es mit zahlreichen technischen Neuerungen.Das weiße Auto der italienischen Marke Pilato glänzt mit zahlreichen Neuerungen. Sein Vorgänger war bereits zehn Jahre in Betrieb. „Manchmal müssen wir an zwei verschiedenen Krankenhäusern jemanden abholen. Das neue Auto kann zwei Särge transportieren, damit wir nicht doppelt fahren müssen“, erklärt Müller. headtopics.com

