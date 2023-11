Bestatter zu Allerheiligen:„Pietät und Würde muss gegeben sein, egal um welchen Preis“

Allerheiligen: landesweit gedenken Menschen zu diesem Fest vor geschmückten Gräbern bei Kerzenschein den Verstorbenen. Es ist ein Moment um in sich zu kehren, eine Gelegenheit sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und sich zu fragen: „Was passiert mit mir, nachdem ich sterbe?“ Unweigerlich spielen in diesem Zusammenhang auch Bestattungsunternehmen, als Begleiter von Totenbett zum Grab, eine wichtige Rolle.

Steiermarkweit sind insgesamt 63 Bestattungsunternehmen tätig. Die Branche selbst erlebt dabei in den letzten Jahren vor allem in der Art der Bestattung einen Wandel: Laut Landesinnungsmeister Klaus Moser finden mittlerweile rund 70 Prozent als Feuerbestattungen statt.

„Vor 20 Jahren hat es in erster Linie das traditionelle, kirchliche Begräbnis gegeben, da gab es kaum Möglichkeiten etwas anders zu machen. Mit der Kremation sind die Möglichkeiten, was mit der Asche passiert, vielfältiger“, erklärt Moser. Auch die Friedhöfe hätten sich dementsprechend umgestellt und würden häufiger Urnenwände, Streuwiesen oder Baumbestattungen anbieten. headtopics.com

Damit das auch in Zukunft gilt, sucht man bereits seit mehreren Jahren nach einem zusätzlichen Mitarbeiter, der bereit wäre, das Geschäft zu führen und vielleicht auch zu übernehmen. Bisher allerdings ohne Erfolg. „Wir würden eine junge, agile männliche Kraft suchen, die Abholungen erledigen kann und gleichzeitig dafür prädestiniert ist, Menschen im Büro zu begleiten und Formelles zu erlernen“, umschreibt Gassner das Anforderungsprofil.

