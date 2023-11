Beschwerde über Lärm der Feuerwehr in Wiener Neustadt

Mit einer schriftlichen Beschwerde hatte es die Feuerwehr Wiener Neustadt jetzt zu tun. Eine Anrainerin bat um Ruhe für ihre Kinder.Wiener Neustadt hat rund 50.000 Einwohner, 185 davon sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. 1.300 Einsätze bewältigen die ehrenamtlichen Florianis im Jahr, im Schnitt rückt man also 3,5 Mal pro Tag aus, um Mensch und Tier zu retten, sowie Brände zu löschen.

Von der Arbeit der Feuerwehr gestört fühlte sich jetzt eine verzweifelte Anrainerin, deren Kinder aufgrund des Folgeton-Horns der Florianis immer wieder aus dem Schlaf gerissen werden. Sie machte ihrem Kummer schriftlich Luft und beschwerte sich bei der Feuerwehr. Die Bitte: Man solle bei Einsatzausfahrten auf das laute Tatütata verzichten. Die Feuerwehr Wiener Neustadt nutzte die Gelegenheit, um sich öffentlich zu erklären."Bitte verzeihen Sie, wenn wir laut sind, aber vielleicht retten wir gerade Ihr Kind", schreiben die Florianis auf Faceboo

:

