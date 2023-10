Beschwerde gegen Berichterstattung über Suizid von Christian Pilnacek

steht derzeit im Fokus des Presserats, da eine Beschwerde dagegen eingereicht wurde. Das Selbstkontrollorgan der österreichischen Presse wird sich während seiner Sitzung Anfang November mit diesem Fall auseinandersetzen und darüber entscheiden, ob ein Verfahren aufgrund möglicher Verstöße gegen den Ehrenkodex der Presse eingeleitet werden sollte.

In der Medienberichterstattung ist seit Jahrzehnten üblich, über Suizide nur sehr zurückhaltend zu berichten, da diese Nachahmer hervorrufen können. Man spricht von dem sogenannten"Werther"-Effekt, da es nach dem Erscheinen von J.W.Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ eine Reihe von Suiziden durch die gleiche Suizidmethode unter jungen Männern gegeben haben soll.Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden.

Beschwerde bei Wiener Wohnen: Bewohnerin erhält schockierende AntwortEine Bewohnerin beschwerte sich bei Wiener Wohnen: 'Die Antwort war: 'Ziehen Sie aus!' – kein Scherz', zeigt sie sich entsetzt und schaltete nun FPÖ-Wohnbauombudsmann Michael Niegl ein.

Der Tod von Christian Pilnacek und die politische DebatteDer Tod von Christian Pilnacek hat die Debatte um das politische Klima neuentfacht. Die Neos sind daran beteiligt und der Prozess gegen Kurz basiert auf einer Anzeige der Neos. Beate Meinl-Reisinger äußert sich dazu und reflektiert die Rolle der Neos im U-Ausschuss. Außerdem spricht sie über den Nahost-Konflikt und mögliche Auswirkungen der Zuwanderungs- und Migrationspolitik.

Erfolge für Rennrodler des WSV Prein in TirolDie Rennrodler des WSV Prein waren in Tirol erfolgreich. Christian Kern und Andi Jagersberger gewannen Cups. Andreas Jagersberger dominierte in der Klasse Burschen I und holte sich beide Laufsiege und die Cup-Gesamtwertung. Elisabeth Jagersberger wurde in der Jugendklasse II Dritte. Christian Kern sicherte sich den Gesamtsieg in der Jugendklasse II. Johannes Jagersberger und Marc Mörwald erreichten gute Platzierungen bei den Junioren. Florian Flackl musste verletzungsbedingt pausieren und fiel in der Cup-Gesamtwertung zurück.

Österreichisches Herren-Staffelteam gewinnt Gold bei der Nordischen Ski WM 1999Das Herren-Staffelteam mit Markus Gandler, Christian Hoffmann, Michail Botwinow und Alois Stadlober gewann über 4x10 km die Goldmedaille im Rahmen der Nordischen Ski WM 1999 in der Ramsau. Christian Hoffmann sicherte Österreich Gold und sorgte für Erleichterung bei den Verantwortlichen von WSV, Gemeinde und Tourismusverband.

Uni Innsbruck entzog deutschem CDU-Politiker Carstens DoktortitelDem Justizstaatssekretär des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein, Otto Carstens (CDU) wurde der Rechtswissenschaften aberkannt. Das bestätigte die Uni Innsbruck dem Spiegel und dem NDR. Carstens will nun Beschwerde einlegen.

Neuer Obmann der FPÖ-Großortsgruppe AmstettenDer Landtagsabgeordnete Alexander Schnabel löst Christian Schrammel als Obmann der FPÖ-Großortsgruppe Amstetten ab. Es handelt sich um eine innerparteiliche Rochade ohne Auswirkungen auf kommende Wahlen.