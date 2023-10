Bericht: Israelische Panzer bis Gaza-Stadt vorgerückt

Bisher unbestätigten Berichten zufolge seien israelische Panzer mittlerweile bis zu einem Randbezirk von Gaza-Stadt vorgerückt.Im Stadtteil al-Saitun hätten „Dutzende“ Panzer bei einer zentralen Verkehrsader, die den Norden mit dem Süden des Gazastreifens verbindet, Stellung bezogen. Die Salahaddin-Straße sei nach heftigem Beschuss durch Panzer und israelische Kampfflugzeuge nicht mehr befahrbar, berichtete die Agentur AFP mit Verweis auf Augenzeugen.

Wie der US-Fernsehsender CNN unterdessen auf Basis ausgewerteter eigener Luftaufnahmen berichtete, ist das israelische Militär inzwischen etwa drei Kilometer in den abgeriegelten Gazastreifen vorgestoßen. Der Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer ist etwa 40 Kilometer lang und zwischen sechs und 14 Kilometer breit.Israels Militärsprecher Daniel Hagari machte am Montagvormittag keine Angaben über etwaige Standorte der israelischen Bodentruppen im Gazastreifen.

„Unsere Kämpfer führen derzeit im Nordwesten des Gazastreifens heftige Gefechte mit Maschinengewehren und Anti-Panzer-Waffen gegen die eingedrungenen Besatzertruppen“, hieß es am Sonntagabend auch in einer Mitteilung der Hamas. Die Al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, teilten mit, sie hätten „Mörsergranaten und Raketen“ auf einen israelischen Militärstützpunkt in Erez gefeuert. headtopics.com

Israel hatte den Gazastreifen vollständig abgeriegelt, nachdem Hamas-Kämpfer am 7. Oktober Israel überfallen hatten. Die Terrororganisation hatte dabei nach israelischen Angaben rund 1.400 Menschen getötet und mindestens 239 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Im Gazastreifen wurden laut Hamas seit Beginn der israelischen Angriffe mehr als 8.300 Menschen im Gazastreifen getötet.

Als Israel nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober die Mobilisierung von 300.000 Reservisten ankündigte, war von vielen eine großangelegte Bodenoffensive erwartet worden. Statt eines plötzlichen Großangriffs setzt Israel nun offenbar auf eine allmähliche Ausweitung seiner Bodeneinsätze gegen die Hamas. Das Land sei auf einen „langen und schwierigen“ Krieg vorbereitet, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Samstag bei einer Pressekonferenz. headtopics.com

Israelische Bodenoffensive: „Heute Nacht hat die Erde in Gaza gebebt“Die israelischen Bodentruppen sind in den Gazastreifen eingedrungen. Mehrere Hamas-Kommandeure seien getötet worden. Die Bevölkerung müsse dringend in den Süden fliehen, warnte das israelische... Weiterlesen ⮕

Israelische Armee verstärkt Bodeneinsätze im GazastreifenDie israelische Armee führt verstärkt Bodeneinsätze im Gazastreifen durch, um die Regierungs- und Militärkapazitäten der Hamas zu zerstören und Geiseln zu befreien. Weiterlesen ⮕

Lichtermeer für israelische Geiseln auf dem Heldenplatz geplantFür 2. November hat die Initiative Yes We Care zu einem Lichtermeer „gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass“ aufgerufen. Auch Angehörige der von der Hamas festgehaltenen Geiseln sollen nach... Weiterlesen ⮕

Tausende entzünden Lichtermeer für israelische GeiselnDie Gewalt in Israel nimmt kein Ende: Am 2. November findet daher eine Mahnwache am Heldenplatz statt. Erwartet werden Verwandte israelischer Geiseln. Weiterlesen ⮕

Israelische Armee tötet Dutzende Terroristen im GazastreifenDie Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Das israelische Militär hat mehr als 600 Terrorziele angegriffen, darunter Waffendepots, Abschusspositionen und Stützpunkte der Hamas. Weiterlesen ⮕

Schwerer Zwischenfall bei NationalfeiertagsfeierlichkeitenEin Panzer des Bundesheeres erleidet Totalschaden bei Luftangriff durch eine Drohne Weiterlesen ⮕