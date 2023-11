Bergrettung im Einsatz wegen vermeintlicher Wildtierbedrohung

Wir befinden uns gerade im steilen Gelände im Aufstieg und nehmen den Notruf sehr ernst. Ein Einsatz des Polizeihubschraubers sei Aufgrund von dichtem Nebel derzeit nicht möglich, die alpine Einsatzgruppe der Polizei sei im Einsatz, hieß es Montagabend. Echte oder vermeintliche Bedrohungen durch Wildtiere werden immer wieder gemeldet. Erst im Oktober verwechselte ein Wanderer in Kärnten den Laut brüllender Hirsche mit jenen einen Bären.

Im Mai wurden Wanderer mit dem Hubschrauber gerettet, nachdem sie sich von einem Wolf bedroht gefühlt hatten. Spuren eines Wolfs wurden nicht gefunden

VORARLBERG: Demos und Co.: Warum die Polizei manchmal ohne Kennzeichen im Einsatz istWarum haben Polizeiautos und Busse bei Einsätzen manchmal kein Kennzeichen montiert? VOL.AT hat bei der LPD Vorarlberg nachgefragt.

KLEİNEZEİTUNG: Inflation:So viel zahlt man für Glühwein und Co. am Wiener WeihnachtsmarktDie Inflation treibt die Preise bei den Wiener Weihnachtsmärkten in die Höhe.

NOEN_ONLİNE: Die Nerven lagen blank, doch die Traiskirchen Lions siegenIn einer von der Defensive geprägten Partie ringen die Traiskirchen Lions die Oberwart Gunners nieder. Die Niederösterreicher setzen nach drei Pflichtsiegen gegen Fürstenfeld, Eisenstadt und die Timberwolves ein Statement im Rennen um die Top Sechs.

DİEPRESSECOM: – Die Metaller streiken heute –Wie Babler die SPÖ inhaltlich auf Linie bringen willWir starten mit Ihnen in den Nachrichten tag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

LAUMATAT: Höhenretter der Feuerwehr bei Personenrettung in einer Garage in Kirchberg-Thening im EinsatzKIRCHBERG-THENING. In Kirchberg-Thening (Bezirk Linz-Land) ist Montagnachmittag ein älterer Herr beim Reifen holen in eine Montagegrube einer Garage gestürzt und hat sich dabei verletzt.

