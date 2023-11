Berghütten-Mitarbeiter verirrte sich am Weg zur Arbeit am Gosaukamm

Der 25-Jährige war tagsüber ins Tal gefahren, weil er frei hatte. Am späten Nachmittag wollte er zurück, verpasste aber die letzte Bergfahrt der Gosaukammbahn. Also trat er den Weg zu Fuß an. Da er ursprünglich geplant hatte, mit dem Lift zu fahren, war er aber viel zu leicht bekleidet und hatte falsches Schuhwerk an, auch war er nicht mehr ganz nüchtern.

Die Bergrettung Gosau und eine Polizeistreife machten sich auf die Suche nach dem 25-Jährigen. Sie bargen ihn aus dem gefährlichen Gelände und brachten ihn wohlbehalten zur Berghütte. (APA)

:

HEUTE_AT: Junge Frau stahl in Sex-Shop Dessous für ihre ArbeitEine steirische Saunaclub-Angestellte entwendete erotische Unterwäsche um 29 Euro. Für das Ausreizen der Gesetze musste sie nun vor Gericht.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Theißplatz neu: Weg mit dem Grau, rein mit mehr Grün!Noch heuer werden die Bauarbeiten am Theißplatz beginnen, um die (Parkplatz-)Asphaltwüste zu entsiegeln und Bäume zu pflanzen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Channing Tatum & Zoë Kravitz auf dem Weg zum Traualtar?Trauen sich Channing Tatum und Zoë Kravitz etwa bald? Laut einigen Quellen sollen sie seit kurzem verlobt sein und den nächsten Schritt planen.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Fußball-WM 2034:Australien verzichtet: Der Weg für Saudi-Arabien ist freiAustralien wird sich nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2034 bewerben und macht damit den Weg für Saudi-Arabien frei.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Weg für Fußball-WM 2034 in Saudiarabien freiDie Bewerbungsfrist lief Dienstag aus und Australien verzichtet auf eine Bewerbung. Damit ist das wegen der Menschenrechtslage umstrittene Land konkurrenzlos.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

WİENERZEİTUNG: Der Weg vom Krieg zum Frieden | Wiener ZeitungDer Weg vom Krieg zum Frieden

Herkunft: WienerZeitung | Weiterlesen »