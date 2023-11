Benkos Immo-Reich bröckelt: Planungsstopp auch bei Stuttgarter Arena

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Nach Baustopp des Elbtowers :Benkos Signa stoppt auch Millionenprojekt in Stuttgart2300 Quadratmeter für den Handel und 5000 Quadratmeter Büroflächen: Die Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko lässt Bauarbeiten am alten Sportarena-Areal in Stuttgart stoppen. Weiterlesen ⮕

Gericht entscheidet über Zukunft von Chinas Immo-Riese EvergrandeDer verschuldete chinesische Immobilienkonzern, der Verbindlichkeiten in der Höhe von 300 Milliarden Dollar aufweist, muss einen überarbeiteten, „konkreten“ Restrukturierungsvorschlag vorlegen. Weiterlesen ⮕

Zeuge zur NÖN: „Frau wurde in den Hinterkopf geschossen“Weitere Details rund um die schreckliche Bluttat direkt an der Hauptstraße wurden nun bekannt. Ein Augenzeuge sprach mit der NÖN. Weiterlesen ⮕

„eFriends sind frei!“: Stromneutralität wurde gefeiertÖsterreichs Nationalfeiertag wählten die eFriends aus, um die Stromneutralität zu feiern und ein Manifest mit den Werten und Visionen der eFriends zu unterzeichnen. Dieses Manifest des Energieanbieters mit Sitz in Nappersdorf war eine Hommage an den Nationalfeiertag. Weiterlesen ⮕

Gleich 200 Straftaten: Nun wurde 14-Jähriger angeklagtEr ist blutjung und hat ordentlich was auf dem Kerbholz: Den Behörden waren bei einem Bub bisher die Hände gebunden. Doch jetzt wurde er strafmündig. Weiterlesen ⮕

'Bin bisschen Matsch': Lugner wurde in Wien operiertMörtel musste sich einer kurzen OP unterziehen – danach konnte er aber gleich nach Hause gehen. Weiterlesen ⮕