Benko stellt mit Galeria Karstadt Kaufhof erneut Pleite-Rekord auf

Mit der erneuten Pleite von Galeria Karstadt Kaufhof holt Benko einen neuen Rekord. Im Negativen. Und er ist nicht der einzige. Die Galeria Karstadt Kaufhof ist bankrott. Und das nicht zum ersten Mal (© APA/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert)Zum einen ist die Pleite seiner Signa-Gruppe (die Holding und die beiden wichtigsten Unternehmen Prime und Development sind zahlungsunfähig) bereits jetzt die größte in der Geschichte der Zweiten Republik.

Und das, obwohl noch nicht einmal feststeht, auf welche Summe die Schulden noch klettern werden, jedenfalls aber auf mehr als zehn Milliarden Euro. Zum anderen war da die Sache mit Galeria Karstadt Kaufhof. Auch die deutsche Warenhauskette im Besitz der Signa-Gruppe hat sich gestern beim Amtsgericht Essen für bankrott erklärt. Es ist für das Unternehmen, und jetzt kommt eben der Rekord, die dritte Zahlungsunfähigkeit in drei Jahren. Dabei hat der deutsche Staat hunderte Millionen Euro in das Unternehmen reingesteckt, anders als in Österreich gefährdet die Signa-Pleite in Deutschland nämlich sehr viele Arbeitsplätze: 1





falter_at » / 🏆 10. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

15.000 Beschäftigte:„Befreiungsschlag“: Signa-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof stellte InsolvenzantragDritter Insolvenzantrag innerhalb von vier Jahren. Gut 90 Warenhäusern und mehr als 15.000 Beschäftigten betroffen.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

„Befreiungsschlag“: Signa-Tochter Galeria erneut insolventDie deutsche Signa-Einzelhandelstochter Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte die deutsche Warenhauskette am Dienstag in Essen mit. Es werde bereits ein neuer Eigentümer gesucht, Ziel sei die Fortführung. Es geht um 92 Warenhäuser und mehr als 15.000 Beschäftigte.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Pleite für Deutsche Bahn: Lokführer vor Streik, auch Österreich betroffenDamit ist der Konzern mit seinem Versuch vorerst gescheitert, den Arbeitskampf im Rahmen des Tarifstreits mit der Gewerkschaft juristisch stoppen zu lassen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Signa Holding: Pleite bringt Ungewissheit bei NÖ-PrestigeprojektenDie 5-Milliarden-Euro-Megapleite der Signa Holding des Investors René Benko sorgt für Unsicherheit bei einigen NÖ-Bauherren und Partnern. Beim Wohn-Projekt „WWE-Gründe“ in St. Pölten und beim Prestigeprojekt Werft Korneuburg ist die Signa über jeweils eine Enkelgesellschaft der Signa Development mit an Bord.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Hotel Park Hyatt in Wien steht zum VerkaufDas Hotel Park Hyatt in Wien gehört zu den Filetstücken in René Benkos Portfolio. Nach der Pleite der Signa Holding wackelt René Benkos gesamtes Immobilienreich. Es gibt mehrere Kaufinteressenten für das Hotel.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

15.000 Beschäftigte:„Befreiungsschlag“: Signa-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof stellte InsolvenzantragDritter Insolvenzantrag innerhalb von vier Jahren. Gut 90 Warenhäusern und mehr als 15.000 Beschäftigten betroffen.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »