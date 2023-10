Benefiztag beeindruckte mit buntem Programm

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

aria und Heinz Schnell organisierten einen Benefiztag im Schüttkasten. Der Reinerlös geht an eine notleidende Familie in der Partnergemeinde Ebenthal in Kärnten. Blasmusik, Kabarett, Ponyreiten: Maria und Heinz Schnell organisierten ein wahres Feuerwerk an Programmpunkten beim Benefiztag im Schüttkasten. Ob für Kinder oder Erwachsene - für jeden Besucher war etwas dabei und die Gäste waren zahlreich, ging es beim dargebotenen Programm doch um einen guten Zweck. Der Reinerlös der Veranstaltung geht zugunsten einer notleidenden Familie in der Partnergemeinde Ebenthal in Kärnten.

Jazzabend: Roland Batik Trio mit neuem Programm im Schloss RothschildDie Jazzformation um den Pianisten und Komponisten Roland Batik präsentiert am Mittwoch, 8. November, um 19.30 Uhr im Schloss Rothschild ihr neues Programm „New Aspects“. Special Guest: Yuko Batik. Weiterlesen ⮕

Buntes Programm bei Hohenberger HerbstkonzertAuf eine Reise durch die letzten 36 Jahre nimmt der Musikverein Hohenberg am 4. November beim Herbstkonzert mit. Weiterlesen ⮕

Kabarettist kehrt mit neuem Programm zurückNach einer neunmonatigen Bühnenpause meldet sich ein Kabarettist mit einem neuen Programm zurück. In einem Interview spricht er über seine Trennung von seiner Ehefrau und die damit verbundenen privaten Veränderungen. Weiterlesen ⮕

„Klangwelt Berge“ lockte Gäste in die PielachtalhalleHeinz Zak zeigte seine beeindruckenden Fotografien in der Kirchberghalle. Weiterlesen ⮕

Wie geht das Drischldreschen? Museumsdorf zeigte es vorBeim Thementag im Museumsdorf Niedersulz stand das Drischldreschen am Programm. Weiterlesen ⮕

Top-Verpflegung im Sportgymnasium Maria EnzersdorfSportgymnasium Maria Enzersdorf erhält Auszeichnung für herausragende Gesamtverpflegung. Weiterlesen ⮕