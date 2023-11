Benefizkonzert der Supermixband kommt „punkt.um“ zugute

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

urt Weber war mehr als begeistert: „Große Freude, tolle Stimmung, Musik, die verbindet – Herz, was willst du mehr?“ Das Benefizkonzert der Supermixband war ein Erfolg, eine große Spendensumme wurde erzielt.

Die Supermixband organiserte in Zusammenarbeit von Stockeraus Bürgermeisterin Andrea Völkl ein Benefizkonzert in Gasthubers Restaurant und Bühne - und konnte dabei eine Spendensumme von 3.150 Euro sammeln. „Das ist ein wirklich erfreuliches Ergebnis“, erklärte Kurt Weber von der Band. Der Betrag geht an den gemeinnützigen Verein „punkt. headtopics.com

Die Musikgruppe gab einen musikalischen Streifzug durch die letzten sechs Jahrzehnte. De Location war mit 275 Besuchern ausgebucht - mit dabei Stockeraus Bürgermeisterin Andrea Völkl, Korneuburgs Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, Pfarrer Andreas Kaiser, Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich sowie zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte. Auch Sieglinde Achter aus Harmannsdorf war vor Ort: Sie spendete aus ihrem Copyshop in Wien den Scheck für die Benefizveranstaltung.

„Große Freude, tolle Stimmung, Musik, die verbindet – Herz, was willst du mehr?“, jubelte Weber. Er dankte allen, die der Einladung folgten und so zum Erfolg des Benefizkonzerts beitrugen.

