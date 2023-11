Beliebtestes Ausflugsziel: Speckbacher Hütte an Spitze gewählt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Speckbacher Hütte, die auf 1.089 Metern Seehöhe liegt, verspricht nicht nur beeindruckende Ausblicke, sondern auch eine einladende Atmosphäre.

Die Geschichte der Speckbacher Hütte ist eng mit Baron Rothschild verbunden, der die Hütte einst als Jagdsitz nutzte und der Region den Rhododendron schenkte, der hier seit 1908 blüht, erzählt Alexandra Pirchmoser im NÖN-Gespräch. Heute befindet sich die Hütte im Besitz der „Alpine Gesellschaft Speckbacher“ und wird von Familie Pirchmoser betrieben.

Die Familie freut sich über die Auszeichnung durch „falstaff“ und betont, dass es letztlich die Gäste wären, die die Hütte zum Spitzenreiter machten. In Bezug auf das gastronomische Angebot der Hütte erklärt Helmut Pirchmoser: „Unsere Speisekarte erstreckt sich von klassischer Hüttenküche bis hin zu regionalen Spezialitäten.“ Ein besonderes Highlight sind die Momos, die dank ihrer nepalesischen Köchin auf der Speisekarte stehen. headtopics.com

Die Speckbacher Hütte hat ihren Platz in der niederösterreichischen Ausflugsszene gefunden, ob für Tagesausflüge oder Übernachtungen – die Hütte bietet eine Gelegenheit, die Natur von NÖ zu erleben.

