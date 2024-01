Belgien übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

Zum Jahreswechsel hat Belgien turnusgemäß für sechs Monate die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union von Spanien übernommen. In der zweiten Jahreshälfte folgt dann Ungarn. Wegen der Europawahlen – gleichzeitig mit Parlamentswahlen – im Juni hat die belgische Ratspräsidentschaft aber weniger Zeit, um ihre Vorhaben durchzubringen.„Schützen, stärken, vorbereiten“ hat die belgische Regierung als Motto für ihre EU-Ratspräsidentschaft ausgegeben.

Rund 150 EU-Gesetzesvorhaben gibt es, die noch nicht abgeschlossen wurden. Für den belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo geht es in erster Linie darum, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen und die Union auf die Zukunft auszurichten. „Das zweite Element ist die Stärkung unserer Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die unseren Wohlstand schafft, die Arbeitsplätze schafft, die unsere soziale Solidarität finanziert“, sagte De Croo. Für seinen Ratsvorsitz hat sich Belgien vorgenommen, den Gesundheitsbereich stark zu förder





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polizei-Infos zum Jahreswechsel und Feuerwerkskörper-KategorienDie Landespolizeidirektion Tirol weist aufgrund des bevorstehenden Jahreswechsels 2023 / 2024 darauf hin, dass die Verwendung pyrotechnischer Artikel umfangreiche Gefahren und zudem Belästigungen Dritter mit sich bringen kann.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Berlin: Feuerwehr bewältigt 1.598 Einsätze zum JahreswechselDie Berliner Feuerwehr hat zum Jahreswechsel 2023/2024 insgesamt 1.598 Einsätze bewältigt, was 119 Einsätzen weniger als im Vorjahr entspricht. In der Silvesternacht wurden 30 Angriffe auf Einsatzkräfte verzeichnet, jedoch wurden keine Rettungskräfte verletzt. Der sogenannte "Ausnahmezustand Silvester" wurde planmäßig um 19 Uhr am 31.12.2023 ausgerufen, wodurch zusätzliche Führungsdienste eingesetzt und die Personalstärke erhöht wurde. Das Ziel des Stabs war es, immer im "Hot Standby" zu sein, um bei Bedarf sofort übernehmen zu können.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

COP28: Nach Protesten wird überarbeiteter Abschlusstext vorgelegtDie Präsidentschaft der COP28 wird eine überarbeitete Version des Abschlusstextes vorlegen, nachdem es zu Protesten gekommen ist. Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Sprache in Bezug auf fossile Energien wie Kohle, Öl und Gas.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

UNO-Sicherheitsrat berät nach russischem GroßangriffIn der von Russland angegriffenen Ukraine sind kurz vor Jahreswechsel bei beispiellosen Bombardements aus der Luft über 30 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt worden. Die ukrainische Führung sprach von massivem 'Terror' gegen die Zivilbevölkerung.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

D: Wohnungsbrand fordert Neunkircher Feuerwehr in Silvesternacht 2023 / 2024NEUNKIRCHEN (DEUTSCHLAND): Viel Zeit den Jahreswechsel zu feiern blieb den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen nicht vergönnt. Bereits um 00:18 Uhr am Montag, 1. Januar im noch ganz jungen Jahr 2024 wurden sie in den Einsatz gerufen.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Hohe Mietpreise in NiederösterreichDie Mietpreise in Niederösterreich sind stark gestiegen und die neue Regelung der türkis-grünen Bundesregierung wird bezweifelt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »