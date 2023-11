Bei Purgstall: 18-Jährige ohne Führerschein flüchtete vor Polizei

ittwochmorgen entzog sich ein Pkw mit drei Insassen der polizeilichen Anhaltung auf der B25 nahe Schauboden bei Purgstall. Der Pkw flüchtete über die B25 Umfahrungsstrasse von der Polizei und nahm die Abfahrt Richtung Mankerstrasse. Hier raste das Fahrzeug über die Kreuzung und prallte gegen die Leitschiene. Wie durch ein Wunder wurde keiner Insassen verletzt.

Die laut ersten Informationen zufolge rund 18-jährigen Lenkerin war in keinem Besitz eines Führerscheines und verweigerte einen Alko-Test. Weiters dürften wohl illegale Substanzen mitgeführt worden sein.

FİREWORLDAT: Bayern: Hilferufe hörbar → 80-Jährige bei Brand in München aus verrauchter Wohnung gerettetMÜNCHEN (BAYERN): Bei einem Zimmerbrand am frühen Montagmorgen, 30. Oktober 2023, ist am Ravensburger Ring in München-Aubing eine 80-jährige Frau verletzt worden. Die Dame war von der Feuerwehr aus der komplett verrauchten Wohnung gerettet worden.

TTNACHRİCHTEN: 88-jährige Frau in Bachbett in Mariastein tot aufgefundenDienstagfrüh wurde in einem Bachbett in Mariastein eine leblose Person gefunden.

HEUTE_AT: – 39-Jährige mit Kopfschuss getötetGroßfahndung in Niederösterreich nach dem Fund einer toten Frau: Eine Reitstallbesitzerin soll am Sonntag mit einem Kopfschuss getötet worden sein.

TTNACHRİCHTEN: Auffahrunfall in Innsbruck: 20-Jährige verletztBei einem Auffahrunfall in Innsbruck wurde eine 20-Jährige verletzt. Ein alkoholisierter Fahrer übersah das Rotlicht und prallte gegen das vor ihm bremsende Auto.

KLEİNEZEİTUNG: St. Ruprecht an der Raab:58-jährige Landwirtin stürzte von Gabelstapler und verletzte sich schwerMontagvormittag stürzte in Rollsdorf (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) eine 58-jährige Landwirtin von einem Gabelstabler. Sie wurde schwer verletzt.

KURIERAT: Mordversuch in Oberösterreich: Mann (66) stach auf Ehefrau einEhestreit soll eskaliert sein: 66-Jähriger soll mit Messer auf seine 60-jährige Ehefrau eingestochen haben.

