Bei der Jugendblaskapelle wurde wieder „gekartelt“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

"Alle Teilnehmer haben beim Preisschnapsen der Jugendblaskapelle fair gespielt", freuen sich Obmann Erich Rosenbaum (l.) und Organisator Leo Schmölz (r.) paß und Spannung hielten sich beim traditionellen Preisschnapsen der Jugendblaskapelle die Waage. Nach spannenden Zweikämpfen „ums Bummerl“ ging Arno Schönthaler als Sieger hervor.

Kartenglück und Können war beim Preisschnapsen im Rohrbacherstüberl gefragt. „Die Stimmung war großartig und es blieb spannend bis zum Schluss“, berichtet Obmann Erich Rosenbaum. „Ein großes Dankeschön an die vielen Sponsoren. So konnte um sehr schöne Sachpreise gespielt werden“, sagt Leo Schmölz, der das traditionelle Event organisierte. headtopics.com

Gespielt wurde bei sehr angenehmer Atmosphäre zwischen Jung und Alt. Nach spannenden Zweikämpfen ums „Bummerl“ entschied Arno Schönthaler den Wettkampf für sich. Über die Plätze zwei und drei freuten sich Johann Gruber und Martin Bäck. „Unter den 25 Teilnehmern waren auch Alt-Rauchfangkehrermeister Helmut Jandl und Fleischermeister Illmayer, die fleißig mitgekartelt haben “, freut sich Erich Rosenbaum „über die fairen Wettkämpfe“.

Lieferwagen bei Unfall zerstörtDie Fahrerkabine eines Lieferwagens wurde bei einem Unfall in Kirchberg bei Mattighofen komplett zerstört. Weiterlesen ⮕

Nö: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Rettungsfahrzeug bei Artstetten-PöbringARTSTETTEN-PÖBRING (NÖ): Auf der L7255 ereignete sich Freitag Nachmittag, dem 27. Oktober 2023, nahe Nussendorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk) ein Verkehrsunfall. Aus noch unklarer Ursache kollidierten ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw geneinsam. Weiterlesen ⮕

Herbst- und Drachenfest in Ravelsbach: Großer Spaß für Kinder und ErwachseneDas Herbst- und Drachenfest des Vereins ravelsbach.kultur war ein großer Erfolg. Über 50 Kinder nahmen am Drachensteigwettbewerb teil und hatten viel Spaß. Sarah und Anna-Bella Frasel, Antonia Schrack, Alexander Zwinz und Gustav Haupt wurden als Gewinnerkinder ausgezeichnet. Weiterlesen ⮕

10 Ausflugsziele im Bezirk DornbirnOb Sport, Spiel und Spaß oder Kulturangebote - der Bezirk Dornbirn hat viel zu bieten! Weiterlesen ⮕

Junggebliebene feierten am Seniorenfest in EichgrabenBei den Seniorinnen und Senioren wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Weiterlesen ⮕

Abfischfest bei bestem Fischerwetter ein voller ErfolgDas Waldviertler Abfischfest am Bruneiteich in Altmanns zog am 28. Oktober wieder unzählige Gäste aus Nah und Fern an. Hier gibt's die Fotos dazu. Weiterlesen ⮕