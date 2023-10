Behamberger Wallfahrt nach Mariazell

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m Samstag wurde vom Pfarrverband Behamberg-Vestenthal-Haidershofen eine Wallfahrt nach Maria Zell veranstaltet. 37 Personen nahmen daran teil. Bei der Wallfahrt beteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam, Pfarrmoderator Pater Georg agierte als seelsorgerischer Begleiter. In Mariazell wurde mit Pilgern aus Herzogenburg und anderen Pilgern gemeinsam eine heilige Messe gefeiert.

Nach der Messe wurden die Schatzkammern besichtigt und anschließend ging es zum Mittagessen. Nach etwas Freizeit trat man die Heimreise an.

