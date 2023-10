Behamberg: Großes Engagement gewürdigt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Kommandant Josef Hirtenlehner, Verwalter Markus Auinger, Michaela Holzer, Harald Heinzlreiter, Vizebürgermeister Johann Reitbauer, Christine Heinzlreiter, Alexander Madler (Kommandant der FF Wachtberg), Bürgermeister Karl Josef Stegh, Thomas Lehbrunner (2. Kommandant-Stellvertreter) und Simon Rettensteiner (1. Kommandant-Stellvertreter) bei den Ehrungen.Seit Jahren gibt es bei der Feuerwehr Behamberg schon einen Kameradschaftsabend. Heuer fand dieser am 25.

Kommandant Josef Hirtenlehner konnte viele Feuerwehrleute, Eltern von den Mitgliedern der Feuerwehrjugend, Bürgermeister Karl Josef Stegh und Vizebürgermeister Johann Reitbauer begrüßen. Weiters war von der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg Kommandant Alexander Madler anwesend. Natürlich gab es auch vom Kommandanten Hirtenlehner Dankesworte für die vielen freiwilligen Einsatzstunden und Leistungen. headtopics.com

Bürgermeister Karl Josef Stegh bedankte sich in seinen Grußworten bei allen Helfern, besonders aber beim Kommando für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Christine und Harald Heinzlreiter mussten leider in die wohlverdiente Feuerwehr-Pension verabschiedet werden, sie wollen sich aus dem Aktivstand bei der Feuerwehr zurückziehen.

Weiters hat auch Michaela Holzer, die Haupt- bzw. Mitorganisatorin im Küchenbereich bei Festen, ihre Funktion zur Verfügung gestellt. Sie bleibt aber der Feuerwehr im Hintergrund treu. Kommandant Hirtenlehner und Bürgermeister Karl Josef Stegh bedankten sich für die jahrelangen Aktivitäten bei der Feuerwehr. Vom Kommando erhielten die drei verdienten Persönlichkeiten ein Geschenk und die Frauen einen Blumenstrauß. headtopics.com

