BeFa-Personal ist pleite

BeFa-Personal mit Sitz in Dietach (Bez. Steyr-Land) war seit 2013 als Arbeitskräfteüberlasser tätig. Kunden des Betriebs waren renommierte Unternehmen aus der Region.

Seit zwei Jahren sanken aber die Umsätze kontinuierlich. Zudem wurde das Betriebsergebnis durch Krankenstände belastet. Schlussendlich konnten Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden.Der Kreditschutzverband beziffert das Vermögen von BeFa mit rund 182.000 Euro. Die Schulden machen demnach an die 243.000 Euro aus. Mittlerweile werden nur mehr zwei Mitarbeiter beschäftigt. Acht Gläubiger sind von der Pleite betroffen.

