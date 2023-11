Beerdigungen sind einem Wandel unterworfen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Zeit rund um Allerheiligen und Allerseelen ist nicht nur vom Totengedenken geprägt, sondern auch von Friedhofsbesuchen.

Das ist nicht unbedingt ein Kostenfaktor, denn im Schnitt schlägt sich die Buchung der Leichenhalle mit rund 200 Euro zu Buche. „Die Trauernden wollen auch das Kondolieren immer weniger“, so Frittum. Ebenso werden weniger Parte geordert, zumeist will man auch nicht, dass sie öffentlich ausgehängt werden.Ein zunehmendes Problem kann die mangelnde Vorsorge für das eigene Begräbnis werden.

Im Schnitt zehn bis 15 Beerdigungen pro Jahr gibt es am Friedhof in Stetteldorf. Die Gräber hebt sehr oft Johann Thyri vom Bauhof aus. Rund zwei Meter tief muss gegraben werden, Maschinen werden nicht verwendet, „alles wird mit der Hand gemacht“, so Thyri. Bagger wurden von den Leuten abgelehnt, nachdem in einer Nachbargemeinde dadurch Gräber beschädigt wurden. „Bei uns arbeiten wir vorsichtig, sensibel und pietätvoll“, sagt Thyri. headtopics.com

„Es ist der letzte Eindruck, der hinterlassen wird“, sagt Steinmetzmeister Daniel Schindler von Stein-Schindler in Zissersdorf. Dabei ist auch der Trend hin zu pflegeleichten Gräbern zu bemerken. Oft wird ein Deckel gewählt, der nur einen schmalen Bereich für Pflanzen freilässt.Grundsätzlich gilt aber: „Bei den Grabstellen können sich die Leute austoben“, formuliert Schindler die Wünsche mancher Hinterbliebenen.

Besonders im Stress sind kurz vor Allerheiligen die Friedhofsgärtner wie Rene Hofmann von Blumen Rene in Stockerau. Die Zahl derer, die ein Grab professionell betreuen lassen, sei gleichbleibend. Oft ist es die große Entfernung, die eine eigene Betreuung erschwert. „Die Kosten der Grabbetreuung sind meistens auch geringer, als alle paar Tage selber zum Friedhof zu fahren“, so Hofmann. headtopics.com

