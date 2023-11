Bayern: Pkw kracht in München gegen Bahnunterführung → 61-Jähriger verletzt

Bereits im Kreuzungsbereich der Baumkirchner Straße und Truderinger Straße hatte der Golffahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet ins Schleudern und touchierte einen Beleuchtungsmasten. Erst das Portal der Bahnunterführung stoppte seine Fahrt. Der Fahrer war nicht im Fahrzeug eingeklemmt, sodass sofort mit der medizinischen Versorgung begonnen werden konnte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei deren Maßnahmen, sicherten den Brandschutz und leuchteten die Einsatzstelle aus. Wegen des gefällten Laternenmastes wurde ein Mitarbeiter des Baureferates, Abteilung Straßenbeleuchtung zur Einsatzstelle beordert. Am VW Golf entstand Totalschaden, das Verkehrsunfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

