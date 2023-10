Bayern München sucht weiterhin nach Verstärkung im Mittelfeld

Das leidige Thema geht in die nächste Runde: Die Bayern sind weiterhin fieberhaft auf der Suche nach einer Verstärkung in der Mittelfeld-Zentrale. Coach Thomas Tuchel wird nicht müde zu betonen, wie dünn der Kader besetzt ist, gerade wenn es Ausfälle gibt. Deshalb spielte Routinier Jerome Boateng für ein Probetraining vor, wurde letztendlich nach Fan-Protesten nicht verpflichtet.

Allen voran: David Alba ist ein Fixstarter in der Champions League. Der Innenverteidiger kommt bereits auf 115 Einsätze in der Königsklasse.IMAGO/justpictures.chDeshalb wollen die Münchner im Winter nachlegen – erstmals unter der Verantwortung des Ex-Salzburg-Machers Christoph Freund, der nun Bayern-Sportdirektor ist. Der Salzburger und Tuchel seien sich laut"Sport Bild" einig, dass ein defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet werden muss.

