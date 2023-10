Bayern: Eingeschlossenen Lenker nach Pkw-Straßenbahn-Zusammenstoß in München befreit

Mit dem Meldebild “Pkw gegen Tram” wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle in die Westendstraße geschickt. Die ersten Einheiten konnten die Situation bestätigen. Ein 68-Jähriger hat wohl beim Abbiegen die Trambahn übersehen und wurde von dieser auf der Seite getroffen. Dabei verformte sich sein Fahrzeug so, dass ein alleiniges Aussteigen nicht mehr möglich war.

Die Kräfte der Feuerwehr entfernten beide Türen sowie die B-Säule und retteten den Verunfallten aus seinem Fahrzeug. Er wurde nach einer ersten Versorgung an der Einsatzstelle zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik transportiert. Nach ersten Erkenntnissen kam es nur zu leichten Verletzungen. In der Straßenbahn befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalles keine Fahrgäste. Auch der Trambahnfahrer blieb unverletzt.

