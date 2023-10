Bayern: Ehepaar reagiert bei Spülmaschinenbrand in Wohnung in München vorbildlich

MÜNCHEN (BAYERN): Eine Spülmaschine ist am Samstagabend, 28. Oktober 2023, in München-Laim (Agnes-Bernauer-Straße) in Brand geraten. Das Ehepaar reagierte vorbildlich und blieb unverletzt.

Die beiden in der Wohnung lebenden Eheleute bemerkten, dass ihre Spülmaschine in Brand geraten war. Daraufhin alarmierten sie umgehend die Feuerwehr, schlossen die Küchentüre und warteten vor dem Haus auf die Feuerwehr. Sie nahmen den Einsatzleiter in Empfang und schilderten ihm den genauen Sachverhalt.

Das Feuer, das inzwischen auch auf die Küchenzeile übergegriffen hatte, wurde abgelöscht und die verrauchte Küche mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Das restliche Gebäude blieb komplett rauchfrei. Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens der beiden blieben sie nicht nur unverletzt, sondern auch der Schaden in der Wohnung beschränkte sich einzig auf die Küche. Hier entstand trotzdem ein Schaden von etwa 50.000 Euro. headtopics.com

