Bayern: Brand eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune in Wurmannsquick → rund 300.000,- Euro Schaden

In den frühen Morgenstunden des Sonntag wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern von Anwohnern über einen Brand auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb im Wurmannsquicker Ortsteil Bemberg informiert.Beim Eintreffen der zahlreichen Rettungskräfte hatte das Feuer, welches vermutlich im Scheunengebäude ausgebrochen war, bereits auf das danebenstehende Wohnhaus übergegriffen.

Die beiden Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 92 und 88 Jahren, konnte sich unverletzt aus dem Wohnhaus retten. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnten die betroffenen Gebäude nicht mehr gerettet werden, stattdessen konzentrierten sie sich darauf, ein Übergreifen auf ein Nachbarhaus zu verhindern.Zur Ermittlung der genauen Brandursache haben Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Passau am Sonntagmittag ihre Arbeit am Brandort aufgenommen.

